Румунію сколихнув землетрус магнітудою 4,1

Землетрус магнітудою 4,1 стався в другій половині дня у четвер у Румунії у сейсмічній зоні Вранча, на глибині 140 км.

Про це повідомляє Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP), передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Землетрус стався на глибині 140 кілометрів, неподалік від міст: 36 км на захід від Фокшани, 61 км на північ від Бузеу, 74 км на схід від Сфанту-Георге, 86 км на схід від Брашова, 95 км на південний захід від Барлада, 98 км на південь від Баке і 99 км на північний схід від Плоєшть.

Про постраждалих чи руйнування в результаті землетрусу поки не повідомляють.

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Цього року найсильніший у Румунії тектонічний поштовх магнітудою 4,3 стався у повіті Вранча 15 січня на глибині 74 кілометри, а минулого року, 14 лютого, землетрус магнітудою 5,7 стався у повіті Горж на глибині 6,3 кілометра.

Нагадаємо, у Грузії за неділю, 16 червня, сталося одразу чотири землетруси.

У ніч проти 21 травня землетрус магнітудою понад 4 налякав мешканців італійського портового містечка біля Неаполя.