Кулеба після ракетного удару РФ звернувся до союзників: Є дві речі, які можуть допомогти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного удару РФ заявив, що союзники можуть ухвалити два рішення, які допоможуть покласти край російському терору.

Про це український міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що 26 серпня під російськими ударами опинились 15 регіонів України. Росіяни цілили по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичній системі.

"Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору", – підкреслив він.

Реклама:

Кулеба додав, що жодне з цих рішень не є ескалацією.

"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", – резюмував очільник МЗС.

Як відомо, внаслідок російської ракетної атаки у деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, а у Луцьку пошкоджений багатоквартирний будинок.

Крім того, у Молдові після масованої атаки РФ по Україні почались перебої в енергосистемі.