Кулеба после ракетного удара РФ обратился к союзникам: Есть две вещи, которые могут помочь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного удара РФ заявил, что союзники могут принять два решения, которые помогут положить конец российскому террору.

Об этом украинский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что 26 августа под российскими ударами оказались 15 регионов Украины. Россияне целились по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.

"Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству", – подчеркнул он.

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Кулеба добавил, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

"Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", – резюмировал глава МИД.

Как известно, в результате российской ракетной атаки в некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, а в Луцке поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, в Молдове после массированной атаки РФ по Украине начались перебои в энергосистеме.