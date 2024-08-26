В Австрії автівка в'їхала у піцерію: восьмеро людей постраждали
Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 15:25 —
В австрійському місті Міттерзілль увечері 25 серпня автомобіль врізався у піцерію, внаслідок чого восьмеро людей постраждали.
Про це повідомляє ORF, пише "Європейська правда".
За даними журналістів, аварію спричинив 37-річний поляк, який не впорався із керуванням авто під час сильного дощу.
Водій Skoda врізався в піцерію в Міттерзіллі, протаранивши столики, за якими сиділи відвідувачі, внаслідок чого восьмеро людей постраждали. Постраждалим від 31 до 54 років.
Водночас, як зазначили у поліції, водій був тверезий і внаслідок аварії не постраждав.
Пожежник із місцевої волонтерської бригади Мартін Раухенбахер розповів журналістам, що чоловік проїхав через вікно прямо у будівлю.
Нагадаємо, у Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.
26 серпня у Польщі внаслідок зіткнення туристичного автобуса з легковим автомобілем постраждали 13 людей, двоє перебувають у важкому стані.