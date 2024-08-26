В Австрии автомобиль въехал в пиццерию: восемь человек пострадали
Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 15:25 —
В австрийском городе Миттерзилль вечером 25 августа автомобиль врезался в пиццерию, в результате чего восемь человек пострадали.
Об этом сообщает ORF, пишет "Европейская правда".
По данным журналистов, аварию вызвал 37-летний поляк, который не справился с управлением авто во время сильного дождя.
Водитель Skoda врезался в пиццерию в Миттерзилле, протаранив столики, за которыми сидели посетители, в результате чего восемь человек пострадали. Пострадавшим от 31 до 54 лет.
В то же время, как отметили в полиции, водитель был трезв и в результате аварии не пострадал.
Пожарный из местной волонтерской бригады Мартин Раухенбахер рассказал журналистам, что мужчина проехал через окно прямо в здание.
Напомним, в Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.
26 августа в Польше в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.