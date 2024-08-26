В Германии полиции пришлось спасать женщину от агрессивной домашней кошки

В немецком городе Киль полиция прибыла на вызов, чтобы помочь женщине, на которую напала домашняя кошка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент с котом произошел вечером в воскресенье, 25 августа. Около 20:00 в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что женщина закрылась в комнате в собственной квартире, поскольку на нее напал собственный любимец.

"До приезда полиции соседи уже пытались помочь хозяйке кошки, но и они были напуганы агрессивным питомцем", – отметили в полиции.

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К операции привлекли спасателей, которые вместе с полицейскими, которые применяли перцовый баллончик, смогли поймать животное.

"Кошку передали в приют для животных, а хозяйка снова может свободно передвигаться по своему дому", – констатировали в полиции Киля.

Что именно стало причиной агрессии животного, пока неизвестно. Отмечается, что ни кошка, ни ее владелица не пострадали.

В прошлом году мы рассказывали, как кот, который пробрался в здание мэрии нидерландского города Доккум и открыл кран с водой, нанес ущерб на тысячи евро.