Обвал крижаної печери в Ісландії: зниклих туристів не було, пошуки припинили

Ісландська поліція ввечері в понеділок, 26 серпня, припинила пошуки в районі льодовикової лагуни Йокюльсарлон, де напередодні стався обвал у крижаній печері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

Правоохоронці заявили, що після ретельного пошуку під крижаними завалами нікого не виявили, тому констатували, що зниклих безвісти туристів у результаті інциденту немає.

"Зараз пошуки припинені, і ми впевнені, що під цим льодом більше немає людей", – заявив голова пошукової групи, офіцер поліції Ісландії Йоганн Хільмар Харальдссон.

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У поліції припускають, що інформація про двох зниклих безвісти могла з’явитись через помилку туристичної компанії, яка організовувала екскурсію до крижаної печери. Компанія заявляла, що група складалась із 25 туристів, але усіх їхніх імен вона не знала.

"Очевидно, що реєстрація поїздки і технічне обслуговування були неточними, так само як і суперечлива інформація про кількість людей у подорожі", – додали там.

Нагадаємо, напередодні в Ісландії повідомили про обвал у крижаній печері. З-під завалів витягли двох туристів. Одного з них, громадянина США, оголосили мертвим, іншу людину – жінку – госпіталізували, загрози її життю немає.

Крім того, минулого тижня на південному заході Ісландії розпочалося виверження вулкана, яке стало вже шостим з грудня.