Обвал ледяной пещеры в Исландии: пропавших туристов не было, поиски прекратили

Исландская полиция вечером в понедельник, 26 августа, прекратила поиски в районе ледниковой лагуны Йокюльсарлон, где накануне произошел обвал в ледяной пещере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

Правоохранители заявили, что после тщательного поиска под ледяными завалами никого не обнаружили, поэтому констатировали, что пропавших без вести туристов в результате инцидента нет.

"Сейчас поиски прекращены, и мы уверены, что под этим льдом больше нет людей", – заявил глава поисковой группы, офицер полиции Исландии Иоганн Хильмар Харальдссон.

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В полиции предполагают, что информация о двух пропавших без вести могла появиться из-за ошибки туристической компании, которая организовывала экскурсию в ледяную пещеру. Компания заявляла, что группа состояла из 25 туристов, но всех их имен она не знала.

"Очевидно, что регистрация поездки и техническое обслуживание были неточными, так же как и противоречивая информация о количестве людей в путешествии", – добавили там.

Напомним, накануне в Исландии сообщили об обвале в ледяной пещере. Из-под завалов вытащили двух туристов. Одного из них, гражданина США, объявили мертвым, другого человека – женщину – госпитализировали, угрозы ее жизни нет.

Кроме того, на прошлой неделе на юго-западе Исландии началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря.