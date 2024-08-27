Спецпрокурор у США закликав відновити справу проти Трампа щодо секретних документів

Спеціальний прокурор Джек Сміт, відповідальний за нагляд над двома справами проти 45-го президента США Дональда Трампа, закликав федеральний апеляційний суд відновити справу щодо секретних документів.

Про це пише агентство Associated Press із посиланням на записку, подану до апеляційного суду в Атланті, повідомляє "Європейська правда".

Команда прокурора вважає, що окружна суддя США Айлін Кеннон допустила "грубу помилку", коли ухвалила, що Сміт був незаконно призначений на посаду генеральним прокурором.

Ця позиція, як стверджують прокурори, суперечить рішенням суддів по всій країні, а також "широко розповсюдженій і довготривалій практиці призначення в Міністерстві юстиції та в уряді в цілому".

Реклама:

Ця апеляція є останньою подією в обвинуваченні проти Трампа. Як зауважили в агентстві, протягом останнього року справа затягувалася через затримки, адже призначена Трампом суддя розглядала різні клопотання команди експрезидента, перш ніж остаточно відхилити обвинувачення, що призвело до тимчасової зупинки процесу.

У листопаді 2022 року генпрокурор Сполучених Штатів Меррік Гарленд призначив Сміта незалежним спеціальним прокурором, відповідальним за нагляд за двома кримінальними розслідуваннями Міністерства юстиції щодо колишнього президента Дональда Трампа – ідеться про штурм Капітолію та неправомірне поводження з державними документами.

У липні суддя Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Сміта.

Справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

У червні 2023-го велике журі висунуло кримінальні звинувачення проти Трампа у справі про секретні документи, а Мін’юст того ж дня опублікував 49-сторінковий обвинувальний акт.