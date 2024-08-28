Влада Швейцарії відкрита до зняття заборони на будівництво нових АЕС

Федеральна рада Швейцарії у середу, 28 серпня, висловила готовність зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій, яка діє з 2018 року, на тлі проблем із забезпеченням екологічно чистих джерел енергії.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Швейцарська Федеральна рада відреагувала на громадську ініціативу "Електрика для всіх і завжди", які пропонували закріпити в конституції дозвіл на виробництво будь-якої "кліматично безпечної електроенергії".

Уряд відхилив ініціативу з огляду на те, що конституція Швейцарії вже передбачає "широко диверсифіковане енергопостачання", а також закріплює за центральною владою та владою кантонів відповідні повноваження у цій сфері.

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Водночас там заявили про намір підготувати контрпропозицію до ініціативи, щоб "забезпечити довгострокову безпеку енергопостачання", що зокрема стосується і потенційного будівництва нових АЕС.

"Чинна заборона на будівництво нових атомних електростанцій не сумісна з метою технологічної відкритості, а також містить ризики для виведення з експлуатації наявних станцій", – ідеться в повідомленні уряду Швейцарії.

Свою пропозицію влада країни підготує до кінця 2024 року, далі до кінця березня 2025-го триватимуть консультації, після чого парламент країни обговорить як громадську ініціативу, так і контрпропозицію.

Рішення Швейцарії відмовитися від ядерної енергетики було підтримане на референдумі 2017 року, який також підтримав плани уряду просувати сталу енергетику з субсидіями на розвиток сонячної, вітрової та гідроенергетики.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в межах процесу відмови від атомної енергії. У країні продовжують функціонувати чотири АЕС, на які припадає до третини всієї генерації.

Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зростання цін на енергоресурси в країні знову почали обговорювати повернення АЕС. Швейцарія влітку покладається на гідроенергію, але в інші пори року змушена імпортувати енергію, передусім з Франції.