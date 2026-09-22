ЗМІ: у зустрічі Трампа і Зеленського візьмуть участь Рубіо, Кушнер та Віткофф

До зустрічі президентів України та США у Нью-Йорку 22 вересня долучаться спецпосланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X, пише "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський мають зустрітися в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН у вівторок о 13:15 (20:15 за Києвом. – Ред.)

"Як повідомляють мої джерела, на сьогоднішній зустрічі Трампа і Зеленського, крім них самих, будуть присутні Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а також секретар Рубіо та Бессент", – написав Рауфоглу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що планує обговорити з Трампом пропозиції для деескалації війни.

22 вересня, після прибуття у Нью-Йорк, Трамп закликав російського правителя Владіміра Путіна завершити війну проти України.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон обговорив з американським колегою ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.