Хмара обговорив з єврокомісаром Кубілюсом закриття дефіциту оборонного бюджету на 2026 рік

Міністр оборони Євгеній Хмара у телефонній розмові з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом обговорив закриття дефіциту оборонного бюджету України на цей рік і фінансування потреб на 2027 рік.

Про це у Міноборони повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

Ключовою темою переговорів стало прискорення фінансування критичних потреб Сил оборони України. Очільник Міноборони подякував ЄС за черговий транш у 3,3 млрд євро у межах Ukraine Support Loan. Завдяки цим коштам будуть профінансовані закупівлі дронів і засобів ППО.

Хмара відзначив зусилля Євросоюзу щодо опрацювання запитів України і надання фінансування для посилення оборонних спроможностей.

"Швидкість у цьому питанні є критичною. Чим швидше ухвалюються рішення та надходять кошти, тим швидше необхідні засоби потрапляють на поле бою та посилюють спроможності наших військових", – сказав Хмара.

Окремо посадовці обговорили питання закриття дефіциту оборонного бюджету України на 2026 рік і фінансування потреб на 2027 рік.

У серпні президент Володимир Зеленський оцінював нестачу коштів у оборонному бюджеті України на 2026 рік у 27 млрд євро.

Нагадаємо, Україна у п’ятницю, 18 вересня, отримала від Євросоюзу 3,3 млрд євро, які мають піти на закупівлю безпілотників і ракет.

Раніше, у щорічній промові перед Європарламентом, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі Freyja.