Власти Швейцарии открыты к снятию запрета на строительство новых АЭС

Федеральный совет Швейцарии в среду, 28 августа, выразил готовность снять запрет на строительство новых атомных электростанций, который действует с 2018 года, на фоне проблем с обеспечением экологически чистых источников энергии.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, сообщает "Европейская правда".

Швейцарский Федеральный совет отреагировал на общественную инициативу "Электричество для всех и всегда", которые предлагали закрепить в конституции разрешение на производство любой "климатически безопасной электроэнергии".

Правительство отклонило инициативу ввиду того, что конституция Швейцарии уже предусматривает "широко диверсифицированное энергоснабжение", а также закрепляет за центральной властью и властями кантонов соответствующие полномочия в этой сфере.

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В то же время там заявили о намерении подготовить контрпредложение к инициативе, чтобы "обеспечить долгосрочную безопасность энергоснабжения", что в том числе касается и потенциального строительства новых АЭС.

"Действующий запрет на строительство новых атомных электростанций не совместим с целью технологической открытости, а также содержит риски для вывода из эксплуатации существующих станций", – говорится в сообщении правительства Швейцарии.

Свое предложение власти страны подготовят до конца 2024 года, далее до конца марта 2025-го пройдут консультации, после чего парламент страны обсудит как общественную инициативу, так и контрпредложение.

Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать устойчивую энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии. В стране продолжают функционировать четыре АЭС, на которые приходится до трети всей генерации.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и роста цен на энергоресурсы в стране снова начали обсуждать возвращение АЭС. Швейцария летом полагается на гидроэнергию, но в другое время года вынуждена импортировать энергию, прежде всего из Франции.