На американській авіабазі в Німеччині розбився літак, ймовірно, F-16

На військовій базі Повітряних сил США Шпангдалем, що у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц, розбився літак; відомо про одного пораненого внаслідок авіакатастрофи.

Про це повідомляє tagesschau, передає "Європейська правда".

Авіатроща військового літака сталася у вівторок вдень на авіабазі Шпангдалем.

Поблизу авіабази триває масштабна операція за участю пожежників та поліції.

Як повідомляється, аварія могла статися на злітно-посадковій смузі або поблизу неї. Внаслідок інциденту одна людина отримала поранення.

Мешканці сусіднього населеного пункту Бінсфельд повідомили ЗМІ, що бачили великий стовп диму. Ймовірне місце аварії розташоване безпосередньо на продовженні злітно-посадкової смуги.

За даними телеканалу SWR, в другій половині дня з авіабази злетіли два літаки. Один із них, як повідомляється, зазнав аварії. Пілот, судячи з усього, встиг катапультуватись.

Офіційних повідомлень з приводу аварії поки не було.

На американській авіабазі Шпангдалем дислокуються винищувачі F-16. Крім того, вже кілька місяців там злітають і приземляються численні американські транспортні літаки.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.