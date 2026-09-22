В Албанії відсторонили від посади керівницю розвідки через розголошення секретних даних

У вівторок Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Албанії (SPAK) оголосила про домашній арешт для голови Державної розвідувальної служби Албанії (SHISH) Влори Гюсені, її відсторонили від службових обов’язків.

Про це повідомляє Balkan Insight, передає "Європейська правда".

Гюсені підозрюють у розголошенні секретної інформації в рамках ширшого розслідування корупції в Національному агентстві інформаційного суспільства (AKSHI), яке керує цифровими державними послугами та ІТ-інфраструктурою Албанії.

Прем'єр-міністр Еді Рама, який перебуває в Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН, заявив, що вже звільнив Гюсені і після консультації з президентом призначить нового керівника розвідувального агентства.

Сама Гюсені, за даними албанських ЗМІ, перебуває за межами країни – на конференції з безпеки в Азербайджані, в якій беруть участь 82 очільників розвідувальних служб з усього світу.

Завдяки зусиллям антикорупційних органів багато державних посадовців та бізнесменів Албанії були заарештовані або перебувають під слідством за зловживання державними коштами в Національному агентстві інформаційного суспільства.

Повідомляли, що в лютому прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив свою заступницю Белінду Баллуку, якій висунуто звинувачення у маніпулюванні державними тендерами.

Звільнення відбулося через три місяці після того, як Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) висунула посадовиці звинувачення у втручанні в державні тендери в декількох випадках будівництва доріг. Баллуку заперечує звинувачення.

Боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу Албанії до Європейського Союзу.