У Греції популярний туристичний порт виявився наповненим сотнями тисяч мертвих риб

У Греції популярний серед туристів порт Волос виявився наповненим сотнями тисяч мертвих риб, місцева влада побоюється ризику екологічної катастрофи.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За даними влади Волоса, зона ураження простягається на кілометри і може призвести до екологічної катастрофи для інших видів.

AFP

AFP

Місцеві мешканці і влада занепокоїлись неприємним запахом, який поширює мертва риба.

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Мер Волоса Ахіллеас Беос сказав, що запах був нестерпним. Він звинуватив уряд у тому, що той не впорався з проблемою до того, як вона досягла його міста.

Він сказав, що риба може створити екологічну катастрофу для інших видів у цьому районі.

У середу траулери тягнули сітки, щоб зібрати рибу, яку потім скидали в кузови вантажівок.

За даними влади, за останні 24 години було зібрано понад 40 тонн.

Нещодавно повідомляли, що Міністерство оборони Швейцарії пропонує 50 тисяч франків (понад 57 тисяч доларів) за найкращу ідею з очищення місцевих озер від боєприпасів.

А в липні іспанська влада проводила очищення трьох пляжів у Валенсії, які закрили для відвідувачів, оскільки на узбережжя винесло невідому чорну речовину.