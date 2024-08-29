В Греции популярный туристический порт оказался заполненным сотнями тысяч мертвых рыб

В Греции популярный среди туристов порт Волос оказался заполнен сотнями тысяч мертвых рыб, местные власти опасаются риска экологической катастрофы.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По данным властей Волоса, зона поражения простирается на километры и может привести к экологической катастрофе для других видов.

AFP

AFP

Местные жители и власти обеспокоились неприятным запахом, который распространяет мертвая рыба.

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Мэр Волоса Ахиллеас Беос сказал, что запах невыносим. Он обвинил правительство в том, что оно не справилось с проблемой до того, как она достигла его города.

Он сказал, что рыба может создать экологическую катастрофу для других видов в этом районе.

В среду траулеры тянули сети, чтобы собрать рыбу, которую затем сбрасывали в кузова грузовиков.

По данным властей, за последние 24 часа было собрано более 40 тонн рыбы.

Недавно сообщалось, что Министерство обороны Швейцарии предлагает 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за лучшую идею по очистке местных озер от боеприпасов.

А в июле испанские власти проводили очистку трех пляжей в Валенсии, которые закрыли для посетителей, поскольку на побережье вынесло неизвестное черное вещество.