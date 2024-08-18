Швейцарія пропонує грошову нагороду за найкращу ідею очищення озер від боєприпасів

Міністерство оборони Швейцарії пропонує 50 тисяч франків (понад 57 тисяч доларів) за найкращу ідею з очищення місцевих озер від боєприпасів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Протягом багатьох років швейцарські військові використовували озера як звалища для старих боєприпасів, вважаючи, що там їх можна безпечно утилізувати.

Лише в одному Фірвальдштеттському озері знаходиться приблизно 3300 тонн боєприпасів, а у водах Невшательського озера – 4500 тонн.

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Деякі боєприпаси знаходяться на глибині від 150 до 220 метрів, але інші можуть лежати лише на глибині 6-7 метрів.

Тепер швейцарське оборонне відомство пропонує грошову винагороду за найкращу ідею, як їх витягти.

Три найкращі ідеї щодо безпечного і екологічного способу вилучення боєприпасів розділять між собою призовий фонд – але очікується, що операція з порятунку коштуватиме мільярди.

Оцінка можливих методів утилізації, проведена в 2005 році, показала, що всі запропоновані рішення щодо вилучення боєприпасів становлять серйозні ризики для чутливих екосистем озер.

Раніше стало відомо, що в Естонії у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року планується розпочати виробництво боєприпасів.

Крім того, Європейський Союз вирішив виділити 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України.