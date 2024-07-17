В Іспанії очищають три пляжі від невстановленої чорної речовини
Новини — Середа, 17 липня 2024, 18:45 —
Іспанська влада в середу розпочала очищення трьох пляжів у Валенсії, які закрили для відвідувачів, оскільки на узбережжя винесло невідому чорну речовину.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АFP.
Розслідування з’ясує джерело походження чорної речовини і те, чи це була нафта.
Тим часом працівники в захисних халатах і масках були вимушені згрібати забруднений пісок у пластикові мішки.
Морська влада перевіряє територію, щоб переконатися, що в морі немає інших забруднень, у той час як забруднена раніше територія, згідно з усіма перевірками, вже є чистою.
Фахівці збирають і аналізують зразки для оцінки впливу забруднення.
Над узбережжям підняли дрони пожежної служби, щоб перевірити масштаби інциденту, розповів Хуан Карлос Кабальєро зі служби цивільного захисту Валенсії.
Він додав, що головна мета – повернути ситуацію в нормальне русло і знову відкрити пляжі.
Нагадаємо, раніше іспанське місто Марбелья уточнило плани з покарання на сотні євро відпочивальників, які лінуються дійти з пляжу до туалетних кабінок.
А в Італії знову відкрили для відвідувачів пляж, похований виверженням Везувію.