В Іспанії очищають три пляжі від невстановленої чорної речовини

Іспанська влада в середу розпочала очищення трьох пляжів у Валенсії, які закрили для відвідувачів, оскільки на узбережжя винесло невідому чорну речовину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АFP.

Розслідування з’ясує джерело походження чорної речовини і те, чи це була нафта.

фото: afp

Тим часом працівники в захисних халатах і масках були вимушені згрібати забруднений пісок у пластикові мішки.

Реклама:

Морська влада перевіряє територію, щоб переконатися, що в морі немає інших забруднень, у той час як забруднена раніше територія, згідно з усіма перевірками, вже є чистою.

Фахівці збирають і аналізують зразки для оцінки впливу забруднення.

Над узбережжям підняли дрони пожежної служби, щоб перевірити масштаби інциденту, розповів Хуан Карлос Кабальєро зі служби цивільного захисту Валенсії.

Він додав, що головна мета – повернути ситуацію в нормальне русло і знову відкрити пляжі.

Нагадаємо, раніше іспанське місто Марбелья уточнило плани з покарання на сотні євро відпочивальників, які лінуються дійти з пляжу до туалетних кабінок.

А в Італії знову відкрили для відвідувачів пляж, похований виверженням Везувію.