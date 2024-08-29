ЗМІ: Зустріч міністрів єврозони у Будапешті можуть скасувати через прихильність Орбана до РФ

Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті наступного місяця може бути скасована, оскільки серед країн-членів зростає обурення прихильним ставленням угорської влади до Росії.

Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністр державних витрат і реформ Ірландії Паскаль Донох'ю, який головуватиме на зустрічі, вирішить до наступного тижня, відбудеться вона чи ні.

Наразі запланована на 13 вересня зустріч все ще офіційно має відбутись, повідомив речник Єврогрупи.

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Водночас, за словами одного з посадовців, відбуваються інтенсивні контакти між столицями, щоб оцінити, скільки міністрів розглядають можливість бойкоту, незважаючи на рішення Донох'ю.

Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але в країні, яка головує в ЄС на ротаційній основі, – двічі на рік.

Кілька міністрів вже дали зрозуміти, що не візьмуть участі у зустрічі, якщо вона відбудеться в Угорщині, в тому числі міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер та його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви.

До засідання Єврогрупи планується провести кілька міністерських зустрічей.

Зокрема, цього тижня відбувається зустріч міністрів закордонних справ і оборони ЄС, яку перенесли до Брюсселя з Будапешта.

За словами посадовців, Донох'ю, ймовірно, оцінить настрій на переговорах у Брюсселі, перш ніж ухвалювати рішення про скасування зустрічі.

Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну.

У Європейській комісії кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.