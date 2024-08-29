СМИ: Встречу министров еврозоны в Будапеште могут отменить из-за благосклонности Орбана к РФ

Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште в следующем месяце может быть отменена, поскольку среди кран-членов растет возмущение благосклонным отношением венгерских властей к России.

Об этом говорится в материале Politico, сообщает "Европейская правда".

Министр государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью, который будет председательствовать на встрече, решит до следующей недели, состоится она или нет.

Сейчас запланированная на 13 сентября встреча все еще официально должна состояться, сообщил представитель Еврогруппы.

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В то же время, по словам одного из чиновников, происходят интенсивные контакты между столицами, чтобы оценить, сколько министров рассматривают возможность бойкота, несмотря на решение Донохью.

Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но в стране, которая председательствует в ЕС на ротационной основе, – дважды в год.

Несколько министров уже дали понять, что не примут участия во встрече, если она состоится в Венгрии, в том числе министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

До заседания Еврогруппы планируется провести несколько министерских встреч.

В частности, на этой неделе проходит встреча министров иностранных дел и обороны ЕС, которую перенесли в Брюссель из Будапешта.

По словам чиновников, Донохью, вероятно, оценит настроение на переговорах в Брюсселе, прежде чем принимать решение об отмене встречи.

Как известно, сразу же после начала венгерского председательства премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в "миротворческое турне", в том числе в Москву; в Евросоюзе отмежевались от его действий и отметили, что Орбан в этих поездках представляет только свою страну.

В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.