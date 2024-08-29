Запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні допомогло ЦРУ

ЦРУ попередило австрійську владу про запланований теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні на початку цього місяця.

Про це заявив у середу заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, в тому числі, я впевнений, багато американців", – сказав Коен під час щорічного саміту з питань розвідки та національної безпеки.

"Австрійці змогли провести ці арешти, тому що агентство і наші партнери в розвідувальному співтоваристві надали їм інформацію про те, що ця пов'язана з ІДІЛ група планувала зробити", – додав він.

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Нагадаємо, в австрійському Відні були скасовані три концерти Тейлор Свіфт після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Після цього попередження 7 серпня австрійська влада заарештувала двох молодиків – 19-річного в місті Терніц, на південь від Відня, і другого в самому Відні, – які готувалися здійснити теракт. Третій підозрюваний, 18-річний громадянин Іраку, був заарештований 8 серпня.

На цьому тлі канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні.