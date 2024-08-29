Предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене помогло ЦРУ

ЦРУ предупредило австрийские власти о запланированном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене в начале этого месяца.

Об этом заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч на этом концерте, в том числе, я уверен, много американцев", – сказал Коэн во время ежегодного саммита по вопросам разведки и национальной безопасности.

"Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГИЛ группа планировала сделать", – добавил он.

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Напомним, в австрийской Вене были отменены три концерта Тейлор Свифт после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

После этого предупреждения 7 августа австрийские власти арестовали двух молодых людей – 19-летнего в городе Терниц, к югу от Вены, и второго в самой Вене, – которые готовились совершить теракт. Третий подозреваемый, 18-летний гражданин Ирака, был арестован 8 августа.

На этом фоне канцлер Австрии Карл Негаммер анонсировал дополнительные шаги для усиления борьбы с террористическими угрозами в стране.