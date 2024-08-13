Австрія посилить боротьбу з тероризмом після інциденту з концертом Тейлор Свіфт

Канцлер Австрії Карл Негаммер анонсував додаткові кроки для посилення боротьби з терористичними загрозами в країні того, як минулого тижня влада запобігла ймовірному теракту на концерті Тейлор Свіфт, який мав відбутися у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

У вівторок, 13 серпня, Негаммер має представити на Раді національної безпеки Австрії пакет заходів, які, як він анонсував у X (Twitter), уможливлять "рішучі дії проти терористичної діяльності".

Серед них – надання спецслужбам можливості відстежувати повідомлення, надіслані в месенджерах, а також посилення правил, що стосуються права на зібрання для груп, які вважаються ворожими до демократії.

Реклама:

Також ідеться про заходи, спрямовані на дерадикалізацію екстремістів, і положення, що полегшують досудове ув'язнення неповнолітніх, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.

Наразі в Австрії діють суворі закони про захист персональних даних, а спроби Австрійської народної партії Негаммера полегшити стеження за особистим листуванням та телефонними розмовами наштовхнулися на опір "Зелених" – його партнерів по коаліції.

Кроки австрійського канцлера також відбуваються на тлі підготовки до парламентських виборів наприкінці вересня, де чільне місце посідає ультраправа Австрійська партія свободи, що посідає вкрай антимігрантську та антиісламську позицію.

Нагадаємо, три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу минулого тижня після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний зізнався у своїх намірах.