Міністри оборони Румунії та США поговорили про військову допомогу Україні

Очільник Міністерства національної оборони Румунії Анджел Тилвар у четвер, 29 серпня, провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило румунське Міноборони.

Розмова очільників оборонних відомств Румунії та США стосувалась безпекової ситуації внаслідок загарбницької війни Росії проти України, а також двосторонньої співпраці та потреб Бухареста в озброєнні.

Серед іншого, Тилвар підкреслив тверду прихильність Румунії до підтримки оборонних зусиль України.

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"Румунія продовжує солідарно докладати зусиль для підтримки України та українських Збройних Сил на тлі невибіркових атак, розпочатих Росією проти населення та об'єктів критичної інфраструктури. Україна може розраховувати на єдність і згуртованість союзників", – підкреслив він.

Румунський міністр також подякував США за внесок у забезпечення безпеки Румунії та східного флангу НАТО, підкресливши стратегічну важливість американської присутності в країні.

Під час дискусії обидва посадовці також обговорили "стан основних програм озброєння, що реалізуються Міністерством національної оборони у співпраці з американським відповідним відомством", додала румунська сторона.

Нагадаємо, в червні Румунія оголосила про наміри передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.

Перед тим стало відомо, що румунська сторона готує новий пакет військової допомоги для Києва.

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