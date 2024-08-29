Министры обороны Румынии и США поговорили о военной помощи Украине

Глава Министерства национальной обороны Румынии Анджел Тилвар в четверг, 29 августа, провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило румынское Минобороны.

Разговор руководителей оборонных ведомств Румынии и США касался ситуации безопасности в результате захватнической войны России против Украины, а также двустороннего сотрудничества и потребностей Бухареста в вооружении.

Среди прочего, Тилвар подчеркнул твердую приверженность Румынии к поддержке оборонных усилий Украины.

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"Румыния продолжает солидарно прилагать усилия для поддержки Украины и украинских Вооруженных Сил на фоне неизбирательных атак, начатых Россией против населения и объектов критической инфраструктуры. Украина может рассчитывать на единство и сплоченность союзников", – подчеркнул он.

Румынский министр также поблагодарил США за вклад в обеспечение безопасности Румынии и восточного фланга НАТО, подчеркнув стратегическую важность американского присутствия в стране.

Во время дискуссии оба чиновника также обсудили "состояние основных программ вооружения, реализуемых Министерством национальной обороны в сотрудничестве с американским соответствующим ведомством", добавила румынская сторона.

Напомним, в июне Румыния объявила о намерениях передать Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot.

Перед тем стало известно, что румынская сторона готовит новый пакет военной помощи для Киева.

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