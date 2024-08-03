ЗМІ: Зі штаб-квартири НАТО звільняють польського генерала

Термін перебування на посаді у штаб-квартирі НАТО польського генерала Артура Якубчика буде скорочено на вимогу союзників у Альянсі.

Про це стало відомо польському виданню Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Причиною, за даними газети, стало порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО.

Якубчик входив до складу відбіркової комісії і, як кажуть, віддав перевагу одній з кандидаток, яка походить з Польщі.

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Крім того, його поведінка була охарактеризована як гомофобська і расистська.

Міноборони Польщі у відповідь на запит видання зазначило, що наразі не буде коментувати цю справу. Однак один зі співрозмовників у міністерстві визнав, що репутація Польщі страждає, і невідомо, чи вдасться Польщі зберегти свої позиції в НАТО.

Якубчик – один із восьми польських генералів у структурах НАТО.

Якубчик раніше служив заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський. У середині минулого року Громадзінський став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, однак і він був звільнений до закінчення свого терміну.

Це сталося після того, як наприкінці березня Служба військової контррозвідки почала перевірку, яка показала, що генерал "не гарантує секретності" .

Нагадаємо, минулого року в Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки – до суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб.