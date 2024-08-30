Уряд Литви виділить ще 250 млн євро пільгових кредитів для оборонної промисловості

Литовський уряд виділяє ще 250 мільйонів євро пільгових кредитів для оборонної промисловості з метою залучення більшої кількості інвесторів і розвитку сектору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами міністерки економіки Аушріне Армонайте, іноземні компанії, які ще не працюють в Литві, але планують інвестувати тут, також зможуть подавати заявки на ці кредити.

"Це полегшить залучення проєктів з високою доданою вартістю і компаній світового класу з різних секторів, які створять добре оплачувані робочі місця і, таким чином, зміцнять литовську економіку", – зазначила Армонайте.

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Своєю чергою міністерка фінансів Гінтаре Скайсте сказала, що додаткова підтримка сприятиме розвитку оборонних компаній, яким важко отримати доступ до банківських кредитів або фінансування з боку ЄС.

Компанії зможуть отримати інвестиційні кредити або кредити на поповнення оборотного капіталу за рахунок кредитів від державної фінансової компанії Invega.

У квітні уряд виділив 850 мільйонів євро пільгових кредитів компаніям для інвестування в екологічно чисті технології, продукцію з високою доданою вартістю, а також в оборонну та безпекову промисловість.

Цей захід фінансується з фонду ЄС NextGenerationEU для економічного відновлення та стійкості.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.