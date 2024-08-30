У Фінляндії підвищать ліміти доходів для отримання посвідки на проживання
Міграційна служба Фінляндії (Migri) з листопада підвищить ліміти доходів для отримання посвідки на проживання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
У Migri вважають, що підвищення необхідне, оскільки попереднього разу ліміти переглядали 2013 року, і цифри не відповідають поточним цінам на життя.
Наприклад, ліміт чистого щомісячного доходу для однієї людини збільшиться з 1 000 євро до 1 210 євро, а ліміт сукупного доходу для пари – з 1 700 євро до 1 820 євро.
Мінімальна межа доходу означає, що у заявника має бути достатньо коштів для життя у Фінляндії.
Нові обмеження за доходами стосуватимуться посвідок на проживання для членів сім'ї та студентів. Їх застосовуватимуть і до деяких дозволів, що видаються на підставі роботи, наприклад, дослідникам, а також стартап-підприємцям.
Крім того, в Migri заявили, що готують можливе підвищення межі доходів для отримання посвідки на проживання працівника.
Надалі ліміти будуть перераховувати з урахуванням щорічної індексації.
Нагадаємо, Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб.