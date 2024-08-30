В Финляндии повысят лимиты доходов для получения вида на жительство

Миграционная служба Финляндии (Migri) с ноября повысит лимиты доходов для получения вида на жительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В Migri считают, что повышение необходимо, поскольку в предыдущий раз лимиты пересматривали в 2013 году, и цифры не соответствуют текущим ценам на жизнь.

Например, лимит чистого ежемесячного дохода для одного человека увеличится с 1 000 евро до 1 210 евро, а лимит совокупного дохода для пары – с 1 700 евро до 1 820 евро.

Реклама:

Минимальный предел дохода означает, что у заявителя должно быть достаточно средств для жизни в Финляндии.

Новые ограничения по доходам будут касаться видов на жительство для членов семьи и студентов. Их будут применять и к некоторым разрешениям, выдаваемым на основании работы, например, исследователям, а также стартап-предпринимателям.

Кроме того, в Migri заявили, что готовят возможное повышение предела доходов для получения вида на жительство работника.

В дальнейшем лимиты будут пересчитывать с учетом ежегодной индексации.

Напомним, Министерство обороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который предлагает полностью запретить операции с недвижимостью в стране для российских граждан и юрлиц.