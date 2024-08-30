Угорщина погрожує Іспанії після зриву угоди про купівлю виробника поїздів через російські зв'язки

Консорціум, який частково належить угорському уряду, в п'ятницю офіційно пригрозив іспанському уряду судовим позовом у зв'язку з його рішенням заблокувати пропозицію про поглинання іспанського виробника поїздів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лівий уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса заблокував угоду з міркувань "національної безпеки", зокрема, через потенційні зв'язки Угорщини з Росією, згідно з попередніми повідомленнями іспанських ЗМІ.

Безпрецедентне вето є останнім символом того, як погіршилися відносини між Угорщиною та іншими країнами Європейського Союзу через звинувачення в тому, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана є проросійським.

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Це викликало шалену реакцію угорського консорціуму Ganz-Mávag Europe, який підтвердив у п'ятницю, що відкликає свою заявку на купівлю іспанського виробника поїздів Talgo, водночас розпочавши атаку та юридичні погрози проти іспанського вето.

Ganz-Mávag Europe, яка на 55% належить угорській групі з виробництва поїздів Magyar Vagon і на 45% угорському державному інвестиційному фонду Corvinus, написала у своєму листі до іспанського регулятора ринку, що її пропозиція про поглинання Talgo відповідає всім чинним законодавчим вимогам і що в Іспанії немає "жодних обґрунтованих причин" для її відхилення.

Тепер вони мають намір звернутися до Верховного суду Іспанії та "до компетентних органів Європейського Союзу", додавши, що якщо юридичні претензії консорціуму будуть успішними, вони "можуть розглянути можливість" повторного подання своєї пропозиції щодо купівлі Talgo.

За даними іспанських ЗМІ, блокування Мадридом угоди було мотивоване ймовірними зв'язками між Москвою і консорціумом Ganz-Mávag Europe: Magyar Vagon була дочірньою компанією російського виробника поїздів "Трансмашхолдинг" і має історичні фінансові зв'язки з російським "Ексімбанком", а інша зацікавлена сторона, угорський уряд Орбана, також підтримує дружні стосунки з Кремлем.

Представник Європейської комісії заявив у четвер, що "прерогатива належить державам-членам", які можуть обмежувати свободи єдиного ринку, такі як свобода руху капіталу, з міркувань громадської безпеки, але ці заходи повинні бути обґрунтованими і пропорційними поставленій меті.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

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