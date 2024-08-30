Венгрия угрожает Испании после срыва сделки о покупке производителя поездов из-за российских связей

Консорциум, который частично принадлежит венгерскому правительству, в пятницу официально пригрозил испанскому правительству судебным иском в связи с его решением заблокировать предложение о поглощении испанского производителя поездов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Левое правительство премьер-министра Педро Санчеса заблокировало сделку из соображений "национальной безопасности", в частности, из-за потенциальных связей Венгрии с Россией, согласно предварительным сообщениям испанских СМИ.

Беспрецедентное вето является последним символом того, как ухудшились отношения между Венгрией и другими странами Европейского Союза из-за обвинений в том, что правительство премьер-министра Виктора Орбана является пророссийским.

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Это вызвало бешеную реакцию венгерского консорциума Ganz-Mávag Europe, который подтвердил в пятницу, что отзывает свою заявку на покупку испанского производителя поездов Talgo, одновременно начав атаку и юридические угрозы против испанского вето.

Ganz-Mávag Europe, которая на 55% принадлежит венгерской группе по производству поездов Magyar Vagon и на 45% венгерскому государственному инвестиционному фонду Corvinus, написала в своем письме к испанскому регулятору рынка, что ее предложение о поглощении Talgo соответствует всем действующим законодательным требованиям и что у Испании нет "никаких обоснованных причин" для ее отклонения.

Теперь они намерены обратиться в Верховный суд Испании и "в компетентные органы Европейского Союза", добавив, что если юридические претензии консорциума будут успешными, они "могут рассмотреть возможность" повторной подачи своего предложения о покупке Talgo.

По данным испанских СМИ, блокирование Мадридом сделки было мотивировано вероятными связями между Москвой и консорциумом Ganz-Mávag Europe: Magyar Vagon была дочерней компанией российского производителя поездов "Трансмашхолдинг" и имеет исторические финансовые связи с российским "Эксимбанком", а другая заинтересованная сторона, венгерское правительство Орбана, также поддерживает дружеские отношения с Кремлем.

Представитель Европейской комиссии заявил в четверг, что "прерогатива принадлежит государствам-членам", которые могут ограничивать свободы единого рынка, такие как свобода движения капитала, из соображений общественной безопасности, но эти меры должны быть обоснованными и пропорциональными поставленной цели.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили о остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

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