У Туреччині 16-річну дівчинку хочуть судити за "образу" Ердогана

16-річній дівчині у Стамбулі висунули звинувачення через нібито образу президента Реджепа Таїпа Ердогана, а прокурор вимагає її судити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Turkish Minute.

Дівчину взяли під варту ще у травні після заяви охоронця турецького президента про те, що та начебто лаялась на кортеж із Ердоганом, коли той проїжджав повз.

Після затримання дівчина пояснила, що просто відреагувала з переляку, коли авто проїхало повз неї на великій швидкості. Вона також запевнила, що не знала, що авто належало до кортежу Ердогана, і заперечила намір ображати його чи іншого посадовця.

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Після затримання 1-й кримінальний суд Стамбула звільнив дівчину під судовий нагляд, зобов'язавши її щотижня відмічатися у відділку поліції і наклавши заборону на виїзд за межі країни.

Пізніше, 18 серпня, прокурор подав обвинувальний акт, вимагаючи засудження дівчини за образу президента.

З 2005 року в Кримінальному кодексі Туреччини є дві статті, які забороняють образу "турецької нації" та турецьких посадовців. Правозахисники вважають, що влада використовує їх для обмеження свободи вираження поглядів.

Тільки за минулий рік у Туреччині майже 7000 людей звинуватили в образі Ердогана або його Партії справедливості та розвитку, понад 1600 із них засудили до тюремного ув’язнення і ще майже 2000 присудили умовні терміни.

Раніше повідомлялось, що турецький суд заарештував жінку, яка у вуличному інтерв'ю в провінції Ізмір на заході країни розкритикувала президента за заборону Instagram.