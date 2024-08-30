В Турции 16-летнюю девочку хотят судить за "оскорбление" Эрдогана

16-летней девушке в Стамбуле предъявили обвинения за якобы оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а прокурор требует ее судить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Turkish Minute.

Девушку взяли под стражу еще в мае после заявления охранника турецкого президента о том, что та якобы ругалась на кортеж с Эрдоганом, когда тот проезжал мимо.

После задержания девушка объяснила, что просто отреагировала с перепугу, когда авто проехало мимо нее на большой скорости. Она также заверила, что не знала, что авто принадлежало к кортежу Эрдогана, и отрицала намерение оскорблять его или другого чиновника.

Реклама:

После задержания 1-й уголовный суд Стамбула освободил девушку под судебный надзор, обязав ее еженедельно отмечаться в отделении полиции и наложив запрет на выезд за пределы страны.

Позже, 18 августа, прокурор подал обвинительный акт, требуя осуждения девушки за оскорбление президента.

С 2005 года в Уголовном кодексе Турции есть две статьи, которые запрещают оскорбление "турецкой нации" и турецких чиновников. Правозащитники считают, что власти используют их для ограничения свободы выражения мнений.

Только за прошлый год в Турции почти 7000 человек обвинили в оскорблении Эрдогана или его Партии справедливости и развития, более 1600 из них приговорили к тюремному заключению и еще почти 2000 присудили условные сроки.

Ранее сообщалось, что турецкий суд арестовал женщину, которая в уличном интервью в провинции Измир на западе страны раскритиковала президента за запрет Instagram.