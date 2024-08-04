Шесть стран ЕС требуют от Венесуэлы обнародовать результаты голосования на спорных выборах

Лидеры Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Германии, Польши и Португалии призвали Венесуэлу "быстро опубликовать" протоколы подсчета голосов на президентских выборах.

Об этом говорится в совместном заявлении шести стран, которое приводит "Европейская правда".

В совместном заявлении они призвали "власти Венесуэлы оперативно опубликовать все протоколы, чтобы гарантировать прозрачность и честность избирательного процесса".

"Оппозиция заявляет, что собрала и опубликовала более 80% протоколов, которые были составлены на каждом избирательном участке. Эта проверка имеет важное значение для признания волеизъявления венесуэльского народа", – говорится в заявлении.

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Страны-подписанты также призвали уважать волю венесуэльского народа и его право на мирный протест и свободу собраний.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

По меньшей мере 17 человек погибли. Около 750 человек были арестованы, по словам генерального прокурора страны.

Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле.

В свою очередь Блинкен ранее заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса.