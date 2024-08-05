У Парижі з'ясували, хто псував кабель на Олімпіаді: "диверсанткою" виявилась куниця

Прокуратура Парижа закриває справу щодо багаторазових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор після підтвердження, що "диверсанткою" була куниця.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Протягом останнього тижня у фанзоні Олімпійських ігор біля Венсенського замку, у східному передмісті Парижа на межі великого лісу, виявили серію пошкоджень оптоволоконного кабелю.

Спершу 29 липня технічні фахівці помітили пошкодження кабелю у восьми різних місцях. Наступного дня виявили нове пошкодження, а 3 серпня – ще одне.

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У зв’язку з повторюваністю інциденту прокуратура Парижа почала розслідування, підозрюючи умисне шкідництво.

Проте після перегляду відеозаписів з камер спостереження з’ясувалося, що "диверсанткою" була куниця.

"Після аналізу секцій кабелів та записів камер відеоспостереження дії, що є предметом розслідування, приписали куниці і справа закрита за відсутністю правопорушення", – заявили у прокуратурі Парижа.

Техніки протягли новий кабель далі від першого місця, сподіваючись, що тварина рідше з’являється у тому місці і нових інцидентів вдасться уникнути.

Нагадаємо, у Франції в період Олімпійських ігор зафіксували дві серії диверсійних інцидентів.

У ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.

Згодом стало відомо про серію пошкоджень обладнання операторів зв'язку, втім, без масштабних наслідків.