В Париже выяснили, кто портил кабель на Олимпиаде: "диверсантом" оказалась куница

Прокуратура Парижа закрывает дело по поводу многократных повреждений оптоволоконного кабеля в фанзоне Олимпийских игр после подтверждения, что "диверсантом" была куница.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

За последнюю неделю в фанзоне Олимпийских игр возле Венсенского замка, в восточном пригороде Парижа на границе большого леса, обнаружили серию повреждений оптоволоконного кабеля.

Сначала 29 июля технические специалисты заметили повреждение кабеля в восьми разных местах. На следующий день обнаружили новое повреждение, а 3 августа еще одно.

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В связи с повторяемостью инцидента прокуратура Парижа начала расследование, подозревая умышленное вредительство.

Однако после просмотра видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что "диверсантом" была куница.

"После анализа секций кабелей и записей камер видеонаблюдения действия, являющегося предметом расследования, приписали кунице и дело закрыто из-за отсутствия правонарушения", – заявили в прокуратуре Парижа.

Техники проложили новый кабель дальше от первого места, надеясь, что животное реже будет пробегать там и новых инцидентов удастся избежать.

Напомним, во Франции в период Олимпийских игр было зафиксировано две серии диверсионных инцидентов.

В ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

Впоследствии стало известно о серии повреждений оборудования операторов связи, впрочем, без масштабных последствий.