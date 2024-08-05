В Париже выяснили, кто портил кабель на Олимпиаде: "диверсантом" оказалась куница
Прокуратура Парижа закрывает дело по поводу многократных повреждений оптоволоконного кабеля в фанзоне Олимпийских игр после подтверждения, что "диверсантом" была куница.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
За последнюю неделю в фанзоне Олимпийских игр возле Венсенского замка, в восточном пригороде Парижа на границе большого леса, обнаружили серию повреждений оптоволоконного кабеля.
Сначала 29 июля технические специалисты заметили повреждение кабеля в восьми разных местах. На следующий день обнаружили новое повреждение, а 3 августа еще одно.
В связи с повторяемостью инцидента прокуратура Парижа начала расследование, подозревая умышленное вредительство.
Однако после просмотра видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что "диверсантом" была куница.
"После анализа секций кабелей и записей камер видеонаблюдения действия, являющегося предметом расследования, приписали кунице и дело закрыто из-за отсутствия правонарушения", – заявили в прокуратуре Парижа.
Техники проложили новый кабель дальше от первого места, надеясь, что животное реже будет пробегать там и новых инцидентов удастся избежать.
Напомним, во Франции в период Олимпийских игр было зафиксировано две серии диверсионных инцидентов.
В ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.
Впоследствии стало известно о серии повреждений оборудования операторов связи, впрочем, без масштабных последствий.