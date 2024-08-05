Глава МИД Литвы объяснил, почему удивлен призывами не наказывать санкциями "обычных россиян"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил несогласие с аргументами, что "простые русские" не должны были бы страдать от западных санкций против России, поскольку не могут считаться ответственными за войну, развязанную руководством страны.

Как сообщает "Европейская правда", серию сообщений на эту тему он опубликовал в своем X (Twitter).

Очевидно, его объяснение появилось в ответ на заявления освобожденных в рамках обмена с Западом критиков Путина.

"Я слышу о невиновности обычных россиян, но потом вижу, что обычные россияне убивают обычных украинцев. Вижу, как обычные российские мамы прощаются с обычными российскими сыновьями и желают им удачи с обычными российскими военными преступлениями. Вижу, как обычные россияне радуются убийствам", – отметил Ландсбергис.

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Он продолжил этот перечень примеров "обычными русскими", которые одевают своих маленьких детей в военную форму и делают для них картонные макеты танков для участия в мероприятиях, или выстраиваются в форме буквы Z.

"Обычная Россия – больна. Исцеление будет очень длительным и болезненным процессом, который может начаться только тогда, когда Россия, не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине Россия только продолжит расширяться. Поэтому относительно "несправедливых" санкций против "обычных россиян" – что угодно, что тормозит российскую машину тотальной войны, будет иметь поддержку обычных литовцев", – написал министр иностранных дел Литвы, завершив тред лозунгом "Слава Украине".

Напомним, в Кремле официально признали, что освобожденный Германией в рамках обмена убийца чеченского командира Красиков является агентом ФСБ.

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