Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ – це визнав речник Кремля Дмитрій Пєсков, хоча раніше РФ цей факт заперечувала.

Про це Пєсков сказав журналістам на брифінгу в п’ятницю, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

За словами Пєскова, Красіков служив у спецпідрозділі ФСБ "Альфа" разом зі співробітниками охорони Владіміра Путіна.

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного", – сказав Пєсков.

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Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.

Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.

Красікова звільнили 1 серпня в рамках історичного обміну полоненими між Росією та Білоруссю, а також США, Німеччиною та трьома іншими країнами НАТО.

Канцлер Шольц визнав, що рішення звільнити засудженого убивцю Красікова було нелегким.

Як повідомляли, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими в четвер, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.