У Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів

У Литві після оголошення минулого тижня про відкриття запису на курси операторів дронів всі місця на навчання вже заповнені до Нового року.

Про це розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наразі шукатимуть способи розширити можливості навчання.

"Місця на курси операторів дронів уже заповнені, і нам потрібно думати про те, як знайти нові місця. У нас є початкові можливості, ми можемо підготувати базовий курс для операторів дронів – приблизно тисяча осіб на рік. До Нового року всі місця вже заповнені", – розповів Кащюнас.

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Він додав, що Литва продовжує інвестувати у розвиток системи дронів і розширює можливості в міру збільшення ресурсів.

Як повідомлялося, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.