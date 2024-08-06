В Литве сообщают об ажиотаже на курсах операторов дронов

В Литве после объявления на прошлой неделе об открытии записи на курсы операторов дронов все места на обучение уже заполнены до Нового года.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, сейчас будут искать способы расширить возможности обучения.

"Места на курсы операторов дронов уже заполнены, и нам нужно думать о том, как найти новые места. У нас есть начальные возможности, мы можем подготовить базовый курс для операторов дронов – примерно тысяча человек в год. К Новому году все места уже заполнены", – рассказал Кащюнас.

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Он добавил, что Литва продолжает инвестировать в развитие системы дронов и расширяет возможности по мере увеличения ресурсов.

Как сообщалось, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.