Понад 40 музеїв Франції стали жертвами кібератаки з вимогою викупу
У Франції близько сорока музеїв, в тому числі Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на французьке Національне агентство з безпеки інформаційних систем (Anssi).
У відомстві зазначили, що інцидент не впливає на інформаційні системи, задіяні в проведенні Олімпійських і Паралімпійських ігор.
Прокуратура Парижа повідомила, що 4 серпня "відділ по боротьбі з кіберзлочинністю (J3) був поінформований про атаку на інформаційну систему Grand Palais, яка централізує дані близько сорока музеїв, з метою вимагання викупу".
Наразі проводиться розслідування інциденту.
Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в комп'ютерні системи, збирає дані, а потім блокує їх під шаром захисту. Кіберзлочинці зазвичай вимагають викуп в обмін на повернення даних або запобігання їх розголошенню.
Нещодавно прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь розповідав, що влада виявила і запобігла 68 кібератакам, пов'язаним з Олімпійськими іграми.
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