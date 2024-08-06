Более 40 музеев Франции стали жертвами кибератаки с требованием выкупа

Во Франции около сорока музеев, в том числе Гран-Пале и Лувр, стали жертвами кибератаки, осуществленной с помощью программы-вымогателя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (Anssi).

В ведомстве отметили, что инцидент не влияет на информационные системы, задействованные в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр.

Прокуратура Парижа сообщила, что 4 августа "отдел по борьбе с киберпреступностью (J3) был проинформирован об атаке на информационную систему Grand Palais, которая централизует данные около сорока музеев, с целью вымогательства выкупа".

Реклама:

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Программы-вымогатели – это вредоносное программное обеспечение, которое проникает в компьютерные системы, собирает данные, а затем блокирует их под слоем защиты. Киберпреступники обычно требуют выкуп в обмен на возврат данных или предотвращение их разглашения.

Недавно премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти обнаружили и предотвратили 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми.

Читайте также: Олимпиада под угрозой терактов: как Франция защищает соревнования от исламистов и агентов РФ.