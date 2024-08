У НАТО показали кадри тренувань українських військових на F-16

Пресслужба Північноатлантичного Альянсу показала відеоролик про навчання українців на винищувачах F-16, перші з яких вже працюють в українському небі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коротке відео про навчання українських пілотів і техніків винищувачів F-16 у Данії опублікували в офіційному X (Twitter) НАТО.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi

