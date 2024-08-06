В НАТО показали кадры тренировок украинских военных на F-16

Пресс-служба Североатлантического Альянса показала видеоролик об обучении украинцев на истребителях F-16, первые из которых уже работают в украинском небе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Короткое видео об обучении украинских пилотов и техников истребителей F-16 в Дании опубликовали в официальном X (Twitter) НАТО.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi Реклама: August 6, 2024

Один из пилотов рассказывает, что летать на F-16 очень интересно, хотя и советские МиГи не назовешь "слишком скучными". "Однако F-16 однозначно более адаптивный, он движется очень легко", – рассказывает он.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам комментирует, что F-16, хотя являются достаточно старой моделью, несколько раз проходили модернизацию.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями", – отмечает он.

Пресс-служба НАТО напомнила, что истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.