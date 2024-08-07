Германия получит ракеты для Patriot на $478 млн взамен переданных Украине

Компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, получила от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) контракт на поставку Германии ракет Patriot GEM-T стоимостью 478 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба RTX, пишет "Европейская правда".

Ракеты стоимостью 478 миллионов долларов Германия получит на замену тех, которые она передала Украине.

Согласно сообщению, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились принять участие в финансировании этой закупки.

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"Наши клиенты уже осознают преимущества комплексных многонациональных закупок ракет Patriot через NSPA, в том числе экономическую доступность и предварительно согласованную контрактную структуру, которая сокращает сроки закупки", – сказал Том Лалиберти, президент подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon.

GEM-T, перехватчик ракет Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2), усовершенствованный для поражения тактических баллистических ракет, является главным средством поражения проверенной в боях системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

В июле СМИ сообщали, что план США по увеличению на японских заводах производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые поставляют Украине, имеет проблемы из-за дефицита критически важного компонента, который производит компания Boeing.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО в июле президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.