США хотят узнать у Украины, что творится в Курской области России
Американские чиновники хотят связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего в Курской области России.
Об этом на брифинге в среду, 7 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
По словам Кирби, чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.
Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".
Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.