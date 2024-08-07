Парламент Болгарии поддержал запрет "гей-пропаганды" в школах

Болгарский парламент в среду, 7 августа, поддержал предложение пророссийской партии "Возрождение" о запрете так называемой "пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации" в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал BIRN.

Всего "за" проголосовали 135 из 240 депутатов, причем принятие закона прежде всего обеспечили голоса проевропейской правоцентристской партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Принятая поправка к закону "О дошкольном и школьном образовании" запрещает "пропаганду, популяризацию и поощрение, прямо или косвенно, идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией, отличной от биологической".

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В тексте не упоминается о санкциях и не уточняется, какие именно "идеи и взгляды" будут считаться противоправными. Также инициаторы закона не объяснили, на основании чего говорили о росте в школьном образовании присутствия тем о сексуальной и гендерной идентичности.

Во время обсуждения лидер болгарской Социалистической партии (которая поддержала закон) Корнелия Нинова рассказала, как болгарские семьи за рубежом связались с ней, чтобы предупредить об опасности "гендерной идеологии" на Западе.

Партия Ниновой в 2023 году пыталась инициировать референдум против "гендерной идеологии", а с 2017-го решительно выступает против Стамбульской конвенции, интерпретируя ее как продвигающую права ЛГБТК+.

Решение парламента Болгарии резко раскритиковали правозащитные и ЛГБТ-организации, а под зданием парламента планировали провести акцию протеста.

Напомним, что ранее подобный закон о "защите семейных ценностей" и противодействии "ЛГБТ-пропаганде" приняли в первом чтении в парламенте Грузии. В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.