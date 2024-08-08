Голова оборонного комітету Бундестагу: Київ може застосовувати зброю ФРН на Курщині

Очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї в бойових діях у Курській області Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, яке цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає "українською зброєю", і це стосується "всіх озброєнь", включно з бойовими танками Leopard 2.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.

Реклама:

Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка українські сили просунулися вглиб російської території в районі Курської області.

Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.