Голова оборонного комітету Бундестагу: Київ може застосовувати зброю ФРН на Курщині
Очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї в бойових діях у Курській області Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, яке цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".
За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає "українською зброєю", і це стосується "всіх озброєнь", включно з бойовими танками Leopard 2.
"У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.
Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка українські сили просунулися вглиб російської території в районі Курської області.
Правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.
Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.