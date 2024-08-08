Ермак не видит угроз для поддержки Украины в случае победы Трампа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что потенциальная победа на выборах в США Дональда Трампа не создаст угрозы для дальнейшей поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, недавний телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине и украинскому президенту, и Трамп "с большим вниманием" слушал объяснения о том, что происходит в Украине.

Ермак подтвердил, что Трамп действительно говорил Зеленскому "не слушать" слухи о якобы готовности Трампа идти на уступки Путину против интересов Украины для быстрого прекращения боевых действий.

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"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – сказал руководитель ОП.

На ремарку о том, что кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию".

"И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется", – добавил он.

Он добавил, что в целом не верит в то, что в США может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.

"Между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что какой-либо следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", – сказал Ермак.

На вопрос о реалистичности приезда Трампа в Украину во время избирательной кампании Ермак ответил, что у Трампа "есть такое приглашение", но он не знает, воспользуется ли тот им, и что договориться о такой поездке было бы трудно.

В то же время руководитель ОП считает большими шансы на то, что кандидат-победитель – Трамп или кто-то другой – приедет в Украину еще до инаугурации.

Также Ермак подтвердил, что официальный Киев ведет общение с обеими партиями и штабами обоих кандидатов, потому что для Украины очень важна двухпартийная поддержка.

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